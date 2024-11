Domingo Record vai transformar o visual da garota conhecida como ‘a menina do peixe’ Neste final de semana (3), o programa também tem o Mini Michael Jackson, direto de Pernambuco, e o Matheus Ceará, em Guarulhos (SP), com uma antiga brincadeira no quadro ‘Talk Rua’; confira! Novidades|Do R7 01/11/2024 - 18h41 (Atualizado em 01/11/2024 - 18h41 ) twitter

'A menina do peixe' se tornou sucesso nas redes sociais ao mostrar sua rotina e a habilidade que tem ao cortar e limpar peixes Reprodução/Instagram

O Domingo Record desta semana (3) terá atrações emocionantes e engraçadas, além de desafios com uma personalidade da internet. Com apresentação de Rachel Sheherazade, o programa vai ao ar a partir de 12h30.

Bianicy tem 22 anos e é conhecida como “a menina do peixe”, na cidade de Barcarena (PA). Ela se tornou sucesso nas redes sociais ao mostrar sua rotina e a habilidade que tem ao cortar e limpar peixes.

A repórter Lorena Coutinho vai até o Pará acompanhar a rotina de Bia e conhecer sua família. Enquanto a garota estiver passando por uma transformação, fazendo as unhas e o cabelo, a sua mãe e seus irmãos estarão cozinhando um peixe, especialmente para ela. Mas qual será a reação da família quando Bia retornar com um novo visual?

Mini Michael Jackson

O repórter Ricky Teixeira foi até o Pernambuco conhecer o Davi, que é chamado de Mini Michael Jackson. O garotinho viralizou nas redes sociais, por conta de um vídeo em que mostra todo o seu talento, dançando ao lado de um cover do “Rei do Pop”. E o pequeno Davi será desafiado pelo cover para ver se realmente é talentoso na arte de imitar.

Talk Rua

E Matheus Ceará foi ao Terminal Pimentas, em Guarulhos, conversar com as pessoas no quadro Talk Rua. Ele entrevistou o Michael Jackson do povo e o Rei do Cubo Mágico.

O humorista voltou no tempo e proporcionou uma brincadeira que fez muito sucesso na tela da RECORD, no começo dos anos 2000. É o “Posso macetar?”. Será que o povo conseguiu acertar o prego?

O Domingo Record, apresentado por Rachel Sheherazade, é exibido a partir das 12h30.

Veja tudo o que rolou nos bastidores do Domingo Record:

