Elegante e romântico: Rachel Sheherazade estreia o Domingo Record com look icônico A apresentadora apareceu deslumbrante com figurino all black e recebeu elogios nas redes sociais Novidades|Do R7 26/08/2024 - 17h54 (Atualizado em 26/08/2024 - 17h54 ) ‌



Rachel começou com o pé direito. Gostou do estilo escolhido? Edu Moraes/RECORD

O público aguardou ansioso pela estreia do Domingo Record! E Rachel Sheherazade surpreendeu mais uma vez com look impecável para começar o programa com tudo. A apresentadora escolheu figurino elegante e romântico, seguindo seu estilo, com um toque de tendência de moda!

Rachel se inspirou no programa, trazendo para o look a seriedade e elegância do jornalismo, e a criatividade e beleza do entretenimento. Com um toque do seu estilo romântico, o resultado ficou impecável: conjunto com calça e blusa de alfaiataria, sandálias altas, joias e maquiagem minimalistas.

O ponto alto do figurino ficou por conta do detalhe na blusa, uma cascata de flores aplicada à peça. Chique, não é?

Rachel publicou fotos do programa e os seguidores comentaram: “Maravilhosa”, disse uma fã. Outra escreveu: “Está muito linda!”

Veja:





O Domingo Record, vai ao ar todos os domingos, às 12h30, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.