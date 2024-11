Entre críticas e conselhos: Larissa Tomásia escuta poucas e boas dos fãs de A Fazenda Influenciadora dividiu a opinião do público no quadro Fala Agora do Domingo Record; vem entender tudo o que rolou! Novidades|Do R7 15/10/2024 - 16h27 (Atualizado em 15/10/2024 - 16h27 ) twitter

Larissa Tomásia foi a segunda ex-peoa de A Fazenda 16 no Fala Agora

Quem gostaria de dizer umas verdades na cara de um peão logo após ele deixar A Fazenda 16? O Fala Agora do Domingo Record trouxe ninguém menos do que a influenciadora Larissa Tomásia, a segunda eliminada do reality rural. A saída polêmica da peoa dividiu o público e também trouxe muito fogo no feno para a sede. O ex-affair de Larissa levou 32 votos e encarou o julgamento do público Roça.

Do lado de fora do cercado, a influenciadora teve a oportunidade de escutar a opinião do público por trás e também na sua cara no centro de São Paulo. Isso porque ela acompanhava tudo dentro uma van com a repórter Lívia Zuccaro, enquanto Lorena Coutinho entrevistava quem passava pela rua.

Os fãs do reality disseram que a ex-peoa tinha muito potencial, mas que se deixou levar e acabou enganada por alguns peões. E ainda teve opinião sincerona! Uma das pessoas confessou para Lorena que celebrou a saída de Larissa. “Faltou algo. Eu gosto dela, mas acho que a enganaram. Foi muita falsidade. Mas ela saiu na hora certa, ficou demais, não teve objetivo para alcançar”. Porém, quando se deparou com a ex-peoa, o jogo virou e ela só falou que Grupão a atrapalhou. Foi então que a influenciadora mandou uma direta: “Acho que você está sabonetando, hein?”.

Também não faltou polêmica envolvendo seu affair na sede, Sacha Bali: “Gata, você merece coisa melhor! Não gostei que você ficou dando em cima do Sacha e ele não estava te dando moral”. Além de falar do beijo entre os dois, ainda elogiou a modelo, falando que era fã dela. “Sempre te acompanho! Onde você estiver, estou lá te vendo”, concluiu a fã.

Outra telespectadora mandou a real assim que encontrou Larissa: “Eu não gostei do teu jogo nessa A Fazenda. Antigamente, você tinha fama de planta, e agora quis se mostrar muito. Acho que perdeu a mão”. Larissa se defendeu, explicando que não esperava dar de cara com alguém gritando com ela. “Não é fácil quando as pessoas estão te apontando desde o primeiro dia. Fora que um homem veio gritar comigo gratuitamente, e eu entrei em defesa. Estava me blindando e quis me proteger”, desabafou.

Veja a matéria na íntegra:

Sob comando de Rachel Sheherazade, o Domingo Record vai ao ar todos os finais de semana, às 12h30, na tela da RECORD.

Confira tudo que acontece nos bastidores do Domingo Record:

