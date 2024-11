Especialista revela segredos para preparar coxinha gigante Lívia Zuccaro embarcou em uma aventura do lado de Baca para a confeccionar um salgado de 100 quilos; confira! Novidades|Do R7 01/11/2024 - 13h14 (Atualizado em 01/11/2024 - 13h14 ) twitter

‘Rei da Coxinha’ dá dicas sobre como preparar o salgado gigante Reprodução/RECORD

Quem resiste a uma coxinha suculenta? No ‘Talk Rua’, do Domingo Record, o público acompanhou a tentativa de Baca, conhecido como ‘Rei da Coxinha’, para bater seu novo recorde. Conhecido por sua coxinha gigante, Baca alcançou a marca de 76,150 quilos em um só salgado.

A repórter Lívia Zuccaro embarcou nessa aventura deliciosa ao lado de Baca para a confecção da nova maior coxinha do Brasil, que terá pelo menos 30 quilos de frango e 70 quilos de massa; confira esse show de gostosuras!

Na tentativa de criar a maior coxinha do Brasil, Baca explicou que é necessário fazer uma base reforçada e, aos poucos, ir moldando a massa até chegar no topo da coxinha. Com praticamente 100 quilos de alimento, Lívia mandou ver na cozinha e também colocou a mão na massa.

Para empanar essa ‘monstruosidade’ de gostosura, Baca usou água para molhar a massa e, logo em seguida, veio com a farinha, passando pelo corpo inteiro da coxinha. E, por fim, para fritar, o especialista afirmou que o ideal é fritar o óleo a 300º graus e ir ‘dando um banho’ ao redor do salgado.

“É uma parte bem delicada, porque não tem como colocar essa coxinha dentro do óleo, aí a gente vai para o processo de dar um banho nela. A farinha que tem contato com o óleo, ela já craquela”, explica o especialista.

Assista ao vídeo:

Sob comando de Rachel Sheherazade, o Domingo Record vai ao ar todos os finais de semana, às 12h30, na tela da RECORD.