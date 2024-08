Famosos estão ansiosos para a estreia do Domingo Record Sob comando de Rachel Sheherazade, o novo programa da emissora estreia no próximo domingo (18), às 12h30; não perca! Novidades|Do R7 10/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 10/08/2024 - 02h00 ) ‌



Rachel Sheherazade é apresentadora do Domingo Record Reprodução/Instagram

Domingo Record está chegando! O novo programa estreia no dia 18 de agosto, às 12h30, na tela da emissora. Sob comando da apresentadora e jornalista Rachel Sheherazade, a nova atração promete altas doses de diversão, informação e o puro suco do entretenimento.

Na conta oficial do Instagram do programa, uma publicação que anunciou a novidade ao público deu o que falar: “Olha só quem vai voltar para brilhar na tela da RECORD. A partir do dia 18 de agosto, a queen Rachel Sheherazade promete entregar tudo no comando do Domingo Record. Você não pode perder!”.

Os comentários foram marcados por uma chuva de elogios e grandes expectativas para a atração. “Contando os dias para a estreia”, admitiu uma internauta. Outra disparou: “Ansiosa para ver a loirinha na TV de novo”. Teve, ainda, quem garantiu audiência: “Vou ver todos os domingos”. Além dos anônimos, famosos também fizeram questão de comentar, como a apresentadora do Hoje em Dia, Renata Alves, e o influenciador Erick Ricarte.

Confira a publicação:

Prepare-se! Rachel Sheherazade está chegando com o Domingo Record, no próximo domingo (18), às 12h30, na tela da RECORD.