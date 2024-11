Futura médica! Sucesso ao lado de Maisa Silva, Iris Alves segue longe dos holofotes No Domingo Record, a jovem relembrou os tempos de infância no início dos anos 2000, e contou que atualmente estuda fora do Brasil Novidades|Do R7 29/10/2024 - 16h37 (Atualizado em 29/10/2024 - 16h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Iris Alves foi companheira de palco com Maisa durante o Programa Raul Gil na RECORD Reprodução/RECORD

A equipe do Domingo Record mexeu no fundo do baú e voltou ao começo dos anos 2000! Revisitando o Programa Raul Gil, Lorena Coutinho foi conversar com Iris Alves, companheira da estrela Maisa Silva no programa de auditório da RECORD. Na época, com 2 anos, a ex-artista mirim divertia o público de forma descontraída no quadro Show Criança, porém acabou saindo dos holofotes. Veja como ela está após quase 20 anos!

Conforme cresceu, Iris Alves seguiu outros rumos na vida e optou por sair da televisão. “Eu via a Maisa, ela começou um pouquinho antes de mim. E eu pensava assim, ‘olha, a gente é do mesmo tamanho, acho que temos a mesma idade’, então era o que eu mais queria. Era um sonho mesmo”, revelou a ex-artista mirim sobre seu início.

Lorena Coutinho levou Iris até o centro de São Paulo e surpreendeu o público nas ruas ao mostrar o quanto aquela criança cresceu. “Eu não fiz nenhum procedimento estético! Está tudo aqui do jeito que veio, não mudei”, revelou Iris.

De volta à Barra Funda, no teatro da RECORD, Iris relembrou emocionada os momentos com Maisa e se viu como uma criança novamente. “Eu consigo ver todo o cenário. Parece que eu estou lá de novo. Consigo ver a plateia, o Raul Gil. A gente dominava o palco e não parava nunca”.

‌



Após a dose de nostalgia, ela comentou que sente falta da carreira artística. “Eu, com certeza, voltaria. Só de estar em palco, eu me sinto muito livre... Lembra muito aquela sensação de quando eu era criança, eu volto no tempo e me sinto à vontade”, revelou.

Porém, quase duas décadas após participar do Programa Raul Gil, revelou que seguiu um caminho bem diferente do que era traçado quando era um talento mirim. Iris revelou que está estudando Medicina na Bolívia. “Eu estudo Medicina fora do Brasil. Lá na Bolívia. Dos palcos, agora quero ser médica-cirurgiã!”, concluiu a futura doutora.

‌



Confira a matéria na íntegra:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Sob comando de Rachel Sheherazade, o Domingo Record vai ao ar todos os finais de semana, às 12h30, na tela da RECORD.