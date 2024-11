Glow up! Confira o antes e depois da ‘menina do peixe’ após transformação no visual Domingo Record levou a jovem para um dia de beleza e preparou um almoço com seu prato preferido; veja as surpresas Novidades|Do R7 07/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 07/11/2024 - 02h00 ) twitter

Bianicy, a 'menina do peixe', ganha dia de beleza do Domingo Record Reprodução/RECORD

Com mais de 700 mil seguidores em uma rede social, Bianicy Oliveira, de 22 anos, ficou famosa no Pará pela sua habilidade em limpar e cortar os peixes. A convite do Domingo Record, a jovem desfrutou um dia de beleza com direito a muitas surpresas!

Por manusear facas e colocar a mão na massa todos os dias no trabalho braçal, Bianicy mostrou as diversas feridas que a atividade causou e mesmo sem deixar a vaidade de lado, ela ainda não consegue se cuidar como gostaria. Por isso, o programa que agita as tardes da RECORD decidiu presenteá-la com um dia de descanso e autocuidado.

Na folga, ela foi para um salão que realçou ainda mais a sua beleza, mudou o cabelo, fez as unhas, cuidou das mãos e se preparou para um almoço mais do que especial com a sua família.

Enquanto se embelezava, a mãe e as irmãs preparavam o prato preferido de Bia: caldo de tabaqui e torta de dourada.

Quando reencontrou a família após a transformação, Bianicy não segurou as lágrimas e se emocionou com a surpresa da família. “Esse é o momento mais importante”, disse a ‘menina do peixe’.

Assista ao vídeo e confira o antes e depois:

Sob comando de Rachel Sheherazade, o Domingo Record vai ao ar todos os finais de semana, às 12h30, na tela da RECORD.