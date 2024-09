Gottino pega firme na dieta e pratica tênis com o filho Rafael O apresentador do Balanço Geral está no foco para criar hábitos saudáveis e arrasar no Domingo Record Novidades|Do R7 11/09/2024 - 15h29 (Atualizado em 11/09/2024 - 15h29 ) ‌



Rafael e Reinaldo Gottino praticam tênis juntos e web elogia união de pai e filho Reprodução/Instagram

Na corrida contra o tempo para cumprir o desafio do Domingo Record de perder 20kg em três meses, Reinaldo Gottino busca manter o corpo em movimento e mudar seus hábitos com atividades físicas. Dessa vez, quem o acompanhou na prática de esporte foi seu filho Rafael.

O apresentador do Balanço Geral compartilhou uma foto nas redes sociais, escreveu na legenda: “Dia de tênis com o filhão”. Os fãs do jornalista elogiaram o companheirismo dos dois. “Que maravilha! Pai e filho juntos” comentou uma fã. Outro internauta se impressionou e ficou curioso para saber qual o resultado da partida. “Ganhou ou perdeu?”, perguntou.

Desde sua primeira pesagem no Domingo Record, quando estava com 120 quilos, Reinaldo Gottino adotou a musculação e outras formas de queimar calorias movimentando o corpo. Ele já apareceu treinando boxe na mesma academia que o MC Livinho e também faz o cardio diário com caminhadas ou em aparelhos aeróbicos.

Confira a postagem:

Sob comando de Rachel Sheherazade, o Domingo Record vai ao ar todos os finais de semana, às 12h30, na tela da RECORD.