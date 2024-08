Internautas elogiam cenário do Domingo RECORD: ‘Dinâmico e completo’ Programa apresentado por Rachel Sheherazade estreia neste domingo (25), às 12h30; saiba mais sobre a atração! Novidades|Do R7 19/08/2024 - 16h09 (Atualizado em 19/08/2024 - 16h24 ) ‌



Público se anima com spoiler de cenário do Domingo RECORD Edu Moraes/RECORD

Falta pouco para conhecer todo o cenário do Domingo Record, mas o público já recebeu um spoiler do que esperar para o novo programa que combina entretenimento e jornalismo. Comandado por Rachel Sheherazade, a atração promete emoção, diversão e informação para os telespectadores.

Nas redes sociais, o público se animou ao ver algumas fotos do estúdio e os internautas não pouparam elogios. “Que cenário lindo”, escreveu um seguidor no perfil oficial da RECORD. “Estou apaixonada nesse cenário”, comentou outra fã.

Uma seguidora aproveitou para dizer como está sua expectativa para a estreia: “Eu amei. O cenário está lindo. O programa dinâmico e completo. A minha apresentadora favorita vai brilhar demais. Já tô ansiosa para a estreia”.

O Domingo Record tem estreia marcada para o dia 25 de agosto, às 12h30, e Rachel Sheherazade comentou sobre o sentimento de apresentar o programa: “Minha expectativa é a melhor possível”.

Para começar com força máxima, a atração contará com entrevistas bombásticas com Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda, além do novo milionário Davi Brito. E ainda tem Reinaldo Gottino em um super desafio para perder peso e ganhar mais saúde. Não dá para perder!

Confira a postagem:

Não perca! Rachel Sheherazade está chegando com o Domingo Record, no próximo domingo (25), às 12h30, na tela da RECORD.