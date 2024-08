Jornalismo e entretenimento são as marcas do novo Domingo Record que estreia neste final de semana (18) Apresentado ao vivo por Rachel Sheherazade, primeiro programa traz entrevistas com Davi Brito e o casal Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda, além do quadro Domingo em Forma, que vai acompanhar a batalha de Reinaldo Gottino contra a balança

Novidades|Do R7 14/08/2024 - 19h30 (Atualizado em 14/08/2024 - 19h30 ) ‌



