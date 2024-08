Latino apresenta filha cantora e admite ao Domingo Record: ‘Não sou o melhor pai, mas gostaria de ser’ Programa deste fim de semana (1º) conta, ainda, com o desabafo de Mani Rego, e a história do Vaqueirinho, cantor mirim que faz sucesso na web; não perca! Novidades|Do R7 30/08/2024 - 19h15 (Atualizado em 30/08/2024 - 19h15 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Gestor de dez filhos, o cantor fala sobre paternidade e muito mais Divulgação/RECORD

Apresentado por Rachel Sheherazade, o Domingo Record deste final de semana (1º) traz entrevistas especiais que vão surpreender o público com grandes revelações e muita emoção. De vendedora de sanduíche a influenciadora de sucesso, Mani Rego abre o coração como nunca fez antes e fala sobre tudo o que viveu este ano. Além disso, o cantor Latino faz um balanço dos seus 30 anos de carreira, erros e acertos de sua trajetória pessoal e profissional. E vai ter muita fofura em reportagem com um cantor mirim que encantou até uma estrela de Hollywood, o Vaqueirinho.

Mani Rego

Mani Rego aceita falar, pela primeira vez, sobre tudo o que aconteceu após Davi Brito ficar milionário e romper o relacionamento. O término do casal tornou-se um dos assuntos mais comentados e polêmicos do ano e até hoje, meses depois, continua alvo de especulações. Em uma entrevista reveladora, realizada em Salvador, Mani conta à repórter Lorena Coutinho a sua versão sobre os momentos que se seguiram à final do reality show que Davi venceu. Apesar de chamá-la de esposa durante todo o programa, poucas horas após deixar a atração, o campeão disse, em uma entrevista, que ainda estava conhecendo a empreendedora, chocando não apenas Mani, mas muitos seguidores que estranharam a mudança de status do relacionamento. Desde então, foram muitas as especulações, mas durante muito tempo Mani preferiu o silêncio. Agora, ela promete falar quem realmente acabou com a relação. Também esclarece boatos sobre a divisão do prêmio que ele ganhou e conta como está a vida hoje, meses depois deste turbilhão.

“Me calei, não porque que estava errada em alguns momentos, mas porque eu estava me preservando, preservando os meus sentimentos”, desabafa Mani. Ela também conta que, mesmo se mantendo calada, sofreu tanto com o julgamento do público quanto pelo silêncio de Davi: “Isso foi o que me doeu muito, as pessoas acusaram minha família, me acusaram, que a gente é uma quadrilha, que a gente montou um plano para retirar dinheiro”.

E tem muito mais nesse encontro com Mani! O programa promete surpreender a influenciadora com uma visita muito especial de uma pessoa que ela não vê há mais de vinte anos.

‌



Latino

“Ô Baby me Leva…”. Quem não conhece esses versos? São 30 anos de carreira e o cantor Latino celebra a data com o Domingo Record. O artista recebe a apresentadora do programa, Rachel Sheherazade, e faz algumas revelações sobre altos e baixos de sua trajetória e da vida pessoal. “Tive que tomar umas porradas na vida para poder aprender”, admite.

Latino está acostumado a virar notícia por tudo que faz e, não por acaso, é um nome que sempre aparece cotado em várias listas de reality show. E ele enfim vai explicar por que, até hoje, nunca aceitou um convite para este tipo de programa.

‌



Os filhos são outro motivo que costumam colocá-lo nas manchetes. Ao todo, ele tem dez herdeiros. No programa, ele apresenta uma delas, Amanda Rocha, que segue carreira de cantora gospel. Latino admite dificuldades em lidar com a paternidade: “Não sou o melhor pai, gostaria de ser”

Além do bate-papo, Sheherazade faz uma surpresa a Latino: ele recebe uma surpresa da apresentadora de TV que o ajudou no passado!

‌



Ruan Vitor, o Vaqueirinho

Latino não é o único cantor a marcar presença no Domingo Record. Aos 8 anos, Ruan Vitor, o Vaqueirinho, está encantando o Brasil, e o mundo, com seu talento e afinação. E tudo começou com um vídeo em que ele canta enquanto toma um banho de mangueira em sua casa, na cidade de Muritiba, interior da Bahia

Com a canção Amanheceu, Ruan Vitor viralizou e ganhou milhares de seguidores. A composição entrou na lista das mais tocadas nas principais plataformas musicais e ganhou versões com famosos. O menino, que gravou feat com Iguinho e Lulinha, sonha com uma parceria com João Gomes.

Até a atriz americana Viola Davis se rendeu à voz do garoto, que vai mostrar como é a sua rotina para o repórter Ricky Teixeira.

Acompanhe! O Domingo Record, apresentado por Rachel Sheherazade, vai ao ar todos os finais de semana, a partir das 12h30, na tela da RECORD.