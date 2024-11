‘Mais uma corrida para a conta’, comemora Reinaldo Gottino em sua nova versão fitness Na luta contra o tempo para emagrecer e cumprir o desafio do Domingo Record, o apresentador aproveitou também para conscientizar o público; entenda! Novidades|Do R7 16/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 16/10/2024 - 02h00 ) twitter

Reinaldo Gottino participa da 61° Corrida e Caminhada Contra o Câncer de Mama Reprodução/Instagram

O apresentador do Balanço Geral, Reinaldo Gottino, tem arrancado elogios dos fãs nas redes sociais pelo empenho em cumprir o desafio do Domingo Record, para ganhar mais saúde e qualidade de vida. Em sua nova jornada, ele compartilhou em uma rede social a sua participação em uma corrida. Só que desta vez, há uma causa nobre por trás! O evento é organizado anualmente pelo Instituto Brasileiro de Controle do Câncer (IBCC Oncologia) para conscientizar sobre o câncer de mama. Cumprindo mais do que um trajeto, o apresentador colaborou para levar a informação sobre a importância do autoexame na detecção precoce do câncer.

Na corrida contra o tempo para atingir a meta do quadro Domingo em Forma, Gottino não provou que não consegue mais ficar parado e a atividade física já faz parte da sua vida. Em seu perfil, ele escreveu: “Mais uma corrida para a conta. Juntos contra o câncer de mama! Viva a Vida”.

Os fãs do jornalista não pouparam elogios nos comentários. “Parabéns! Você já é um vencedor”, comentou uma internauta. “A corrida nos proporciona momentos incríveis”, escreveu outra fã, com admiração pelo apresentador.

Confira a postagem:

Sob comando de Rachel Sheherazade, o Domingo Record vai ao ar todos os finais de semana, às 12h30, na tela da RECORD.