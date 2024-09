Mani Reggo revela pedido de desculpas de Davi Brito: ‘Me machucou muito’ A ex-companheira do influenciador falou com exclusividade ao Domingo Record sobre o final conturbado do seu relacionamento Novidades|Do R7 03/09/2024 - 14h03 (Atualizado em 03/09/2024 - 14h03 ) ‌



O relacionamento de Mani Reggo chegou ao fim após Davi vencer reality show Reprodução/RECORD

O Domingo Record contou detalhes que envolvem o final do relacionamento entre Mani Reggo e Davi Brito. A vendedora de lanches foi companheira do influenciador por mais de um ano e meio. Após três meses confinado em um reality show, ele não quis continuar o casamento e ainda o caracterizou como um simples namoro. De maneira inédita e exclusiva, a agora influenciadora digital falou pela primeira vez sobre o caso e mostrou seu lado da história.

Por quase cinco meses calada, Mani Reggo conviveu com ódio nas redes sociais, e decidiu se pronunciar. A vendedora de lanches ficou popular com a ascensão do seu ex-marido no reality, mas após o término, sofreu diversas críticas do público. “Eu preferi me calar. Mas não porque eu estava errada, mas sim, pois eu estava preservando o meu sentimento”, refletiu a influenciadora.

Antes da notoriedade, Mani Reggo vivia uma vida pacata com seu ex-marido na casa de sua família. Enquanto ela vendia lanches, o agora influenciador, era motorista de aplicativo. Com todo o apoio, Davi utilizava o carro de sua antiga companheira para fazer as corridas. “Ficamos juntos um ano e seis meses. Tínhamos uma relação de parceria, dei meu carro para ele trabalhar como motorista de aplicativo, ele me ajudava na barraca e também em casa. Não era uma relação movida por bens financeiros”, disse a vendedora sobre seu relacionamento.

Até o caminho de Davi para ser um dos participantes do reality também teve envolvimento direto de Mani. “Quando ele morava sozinho, não assistia televisão. Ele começou a assistir quando foi morar na minha casa. E aí ele começou a ter esse interesse em ir [ao reality]. Ele falou que ele ia, e voltava para a gente ser feliz, juntos”, comentou a influenciadora.

Ao ingressar no reality, a relação do casal se tornou uma das mais virais na internet. Confinado, Davi jurava o amor pela sua companheira, enquanto Mani fazia referências ao seu marido enquanto continuava sua rotina de vendedora.

Com Davi negando a existência de uma união estável do casal após o reality, a figura de Mani, antes aclamada pelo público, se tornou alvo de críticas. Com um discurso de que havia se aproveitado da fama do seu então companheiro, os comentários das postagens da vendedora de lanches se tornaram um reduto de xingamentos. “Criaram muitas mentiras, não só sobre mim, mas sobre minha família e a minha relação. Eu não fiz nada disso. Isso me machucou muito”, completou a influenciadora.

Com a polêmica e a separação, boatos sobre a premiação do reality começaram a surgir pelo lado de Davi e foram estimuladas pelos seus fãs. “Eu não tive acesso a nenhum valor [do prêmio de Davi], nada, zero. Eu só queria estar perto dele, independente se ganhou ou não. Tudo foi muito difícil, eu não acreditava. Eu me pergunto se estaríamos juntos se ele não tivesse ganhado esse prêmio”, disse a vendedora.

Após a briga pública, Davi Brito pediu desculpas para sua ex-mulher por conta da situação. “Se ele me pediu perdão, isso prova que eu não fiz nada. Eu não fiz nada contra ele”, concluiu Mani.

Veja a matéria na íntegra:

