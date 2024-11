Mão na massa! Reinaldo Gottino encara um dia como ajudante de obras e recebe apoio de Lorena Coutinho: ‘Siga firme’ Apresentador não cumpriu a meta de eliminar 4kg na última pesagem e precisou enfrentar o desafio de mais um trabalho pesado; confira Novidades|Do R7 08/11/2024 - 12h35 (Atualizado em 08/11/2024 - 12h35 ) twitter

Reinaldo Gottino encara desafio como ajudante de obras por um dia Reprodução/Instagram

Será que Reinaldo Gottino vai atingir a meta? O Domingo Record acompanhou o apresentador do Balanço Geral em mais um desafio. Dessa vez, ele passou um dia como ajudante de pedreiro e, colocou, literalmente, a ‘mão na massa’.

A repórter Lorena Coutinho acompanhou a saga do apresentador e deu spoilers em seu perfil de uma rede social, sobre os bastidores da gravação do quadro Domingo Em Forma. Para saber como ele se saiu, acompanhe o programa que agita as tardes da RECORD aos finais de semana.

Já na reta final do desafio, Reinaldo Gottino eliminou 15kg, e precisa emagrecer mais cinco para chegar no objetivo proposto pelo Domingo Record. Em três meses, o jornalista também passou um dia como feirante, encarou treinos pesados com celebridades e se arriscou nos esportes mais inusitados.

Será que Reinaldo Gottino vai atingir a meta? Assista ao Domingo Record deste fim de semana (10), a partir das 12h30, na tela da RECORD.

