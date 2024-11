‘Marília Mendonça foi a primeira a gravar uma composição minha’, diz Hugo Henrique sobre música que escreveu aos 10 anos Artista tomou conta do ‘Talk Rua’ com seu talento e fez o público se emocionar com tanta sofrência; confira Novidades|Do R7 31/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 31/10/2024 - 02h00 ) twitter

Hugo Henrique agita o 'Talk Rua' com seu talento na música sertaneja Reprodução/RECORD

A promessa do sertanejo marcando presença no Domingo Record! Hugo Henrique foi o convidado da vez no quadro Talk Rua e encantou o público com seu talento vocal. O artista também chamou a atenção de todos quando revelou que a primeira pessoa a gravar uma composição sua foi Marília Mendonça.

O cantor de apenas 20 anos surgiu ainda criança e ficou conhecido como ‘mini Cristiano Araújo’. Ele começou a mostrar suas habilidades na música aos cinco anos, e desde então não parou de trilhar o seu sonho na arte.

Hugo contou que suas composições abriram muitas portas para ele estar envolvido entre os artistas de sucesso no sertanejo. “Conheci a Marília Mendonça por meio de uma composição. Ela foi a primeira a me dar essa oportunidade de mostrar a música Perto de Você, que eu escrevi quando tinha 10 anos”, disse.

Ele também revelou que essa não foi a única canção que a cantora gravou. A música Ausência também foi uma composição de Hugo, mas foi cantada na voz de Marília.

Quando o cantor mostrou um trecho da canção, o Garçom Esquecido até se emocionou e precisou sair de cena para se recompor. É sofrência que não acaba!

Assista ao vídeo:

Fique ligado! O Domingo Record vai ao ar todo o fim de semana, às 12h30, na tela da RECORD.