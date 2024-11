Não aguenta? Bebe leite! Talk Rua teve degustação de pimentas no Domingo Record Matheus Ceará invadiu o Centro de Tradições Nordestinas e conversou com Fábio Tuma, especialista na iguaria; confira! Novidades|Do R7 21/10/2024 - 16h50 (Atualizado em 21/10/2024 - 16h52 ) twitter

Matheus Ceará falou com o Fábio Tuma, especialista e produtor de pimentas Reprodução/RECORD

O Domingo Record deu um toque apimentado para o fim de semana! No Talk Rua, Matheus Ceará entrevistou o especialista em pimentas, Fábio Tuma. Além de conhecer novos tipos da iguaria e suas qualificações de ardência, o apresentador também distribuiu ao público que estava passava pelo local. Será que o humorista aguentou as ‘pimentas atômicas’?

O início do papo entre Fábio Tuma e Matheus Ceará foi sobre as nomenclaturas da escala de ardência da pimenta. O especialista explicou que assim como os terremotos e furacões, a iguaria também é classificada por números. “Tem a escala Scoville. Nela, é medida a pungência da pimenta. A malagueta tem 100 mil unidades de Scoville, e uma das que produzimos, em uma menor escala, é a Bhut Jolokia, uma indiana, com mais de um milhão de unidades. Ela é dez vezes mais forte que a malagueta”, explicou o produtor.

Depois da aula sobre as iguarias, Fábio convidou Matheus Ceará para experimentar um molho gourmet, dez vezes mais fraco que a renomeada malagueta. Após o apresentador degustar a pimenta, logo pediu leite e falou que aquilo era muito ardido. Após “beber” o molho, o especialista negou a ardência e explicou os diferentes efeitos que a pimenta pode dar em qualquer pessoa. “Esse é um molho doce, é gourmetizado. Essa aqui minhas filhas comem, é só 10% de pimenta! Eu quando consumo pimenta, eu estou acostumado a ficar com refluxo. Eu não sinto ardência nenhuma, mas costumo soluçar”, concluiu o empresário.

Após a degustação do apresentador, Matheus Ceará convidou o público para experimentar uma pimenta 22 vezes mais forte que a malagueta. A pimenta Carolina Reaper tem 2,2 milhões de unidades na escala de ‘Scoville’. Ao chegar a primeira pessoa para provar, o humorista não perdeu o bom humor característico. “Baiano para comer pimenta não vale! É a mesma coisa que dar leite para um bebê”, brincou.

Outro participante do programa sentiu a ardência da Carolina Reaper, ficando vermelho após provar. “Realmente ela é ardida. É muito forte e trava a garganta de qualquer um. Ela não é para todo mundo não... Eu sou acostumado a comer pimenta, mas essa aqui não dá não”, disse.

Confira a matéria na íntegra:

Sob comando de Rachel Sheherazade, o Domingo Record vai ao ar todos os finais de semana, às 12h30, na tela da RECORD.