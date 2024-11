Nova dupla? Matheus Ceará apronta todas ao lado de promessa da música sertaneja Hugo Henrique lançou recentemente o hit Dia 1, com participação de Murillo Huff; saiba mais sobre o Talk Rua que invadiu as ruas de Guarulhos (SP) Novidades|Do R7 25/10/2024 - 04h57 (Atualizado em 25/10/2024 - 04h57 ) twitter

Matheus Ceará convida Hugo Henrique para participar do quadro 'Talk Rua' Reprodução/Instagram

Vem ‘hitmaker’ no Talk Rua? Matheus Ceará compartilhou em seu perfil de uma rede social, que o Domingo Record vai contar com a presença de uma das promessas mais fortes do momento da música sertaneja, o cantor Hugo Henrique, de apenas 20 anos.

O humorista foi até a cidade Guarulhos (SP) para gravar mais um Talk Rua e reuniu diversos fãs no local, que acompanharam e participaram da gravação do quadro, além de prestigiarem o talento de Hugo, que convidou o público para escutar o seu novo hit, Dia 1, com participação de Murilo Huff.

O cantor também publicou em suas redes sociais o comediante cantando e tentando chegar no tom. Será que o Matheus Ceará também tem talento para música?

Não perca! Sob comando de Rachel Sheherazade, o Domingo Record vai ao ar todos os finais de semana, às 12h30, na tela da RECORD.

