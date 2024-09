Papai do ano! MC Ryan confessa ao Domingo Record: ‘A melhor fase da vida’ Além disso, no programa deste final de semana (8), Reinaldo Gottino enfrenta mais exercícios físicos e escuta um alerta do seu médico; não perca! Novidades|Do R7 06/09/2024 - 19h48 (Atualizado em 06/09/2024 - 19h48 ) ‌



O artista mostra tudo que conquistou com sua carreira de sucesso Divulgação/RECORD

Neste final de semana (8), o Domingo Record, apresentado por Rachel Sheherazade, mergulha na história do funkeiro MC Ryan. E, também, em um lago caríssimo que ele construiu em sua casa, obra milionária!

A repórter Lorena Coutinho visita o sítio do cantor, que fica no interior de São Paulo e é avaliado em R$ 15 milhões. Ali, ele instalou um lago, que custou uma verdadeira fortuna, para sua herdeira, a pequena Zoe, de apenas oito meses, que ele apresenta ao público no Domingo Record. “A melhor fase da vida de um homem é quando ele vira pai”, se derrete o artista.

Com apenas 22 anos, o funkeiro já acumula uma fortuna e abriu as portas de sua mansão para a repórter da RECORD. E ele mostra tudo: uma casa gigante, com mais de trinta cômodos, quadra de areia e campo de futebol.

Com tanto sucesso, ele conta também que realizou o sonho da avó de ter um restaurante próprio. Uma retribuição àquela que sempre o guiou para manter-se no caminho certo. “Quando o sucesso bateu na minha porta, eu poderia catar o meu dinheiro e ficar usando droga, bebendo... Ela que falou: ‘Droga não é legal, filho’. Eu não bebo, nem fumo, nem uso droga por causa dela”, admite MC Ryan.

‌



Valetina Francavilla e MC Livinho juntos no desafio de emagrecimento de Gottino

O programa acompanha mais uma etapa do processo de emagrecimento de Reinaldo Gottino. O apresentador do Balanço Geral SP aceitou o desafio de perder 20 kg em três meses.

Neste episódio, ele ganha companhia especial para inspirá-lo a se manter firme na dieta.

‌



A atriz e assistente de palco Valentina Francavilla, que participou de A Fazenda, também está emagrecendo e fez um treino com ele. Ela aproveitou para dar um conselho: “Não se pese na balança todos os dias. É o maior erro que você faz na sua vida. Eu me pesava e ficava nossa, não emagreci nada”.

Ela explica que, após deixar o reality, engordou bastante. “Fui de 50 para 105 quilos. O que aconteceu: eu tenho um filho de cinco anos, minha coluna travou. Eu fui ao médico, e ele falou: ‘Valentina, ou você perde quilos, ou você não anda mais’”, conta ela. Foi quando a artista decidiu emagrecer e, de lá para cá, perdeu 25 quilos. No programa, a ex-peoa conta como conseguiu.

‌



Gottino também tem um encontro com MC Livinho, que faz sucesso na música e nos ringues! Ele resolveu dar uma ajuda e convidou Gottino para uma luta de boxe. Quem será que se saiu melhor nesse embate?

E tem mais: o apresentador também enfrenta um desafio que faz qualquer um suar: ele encarou uma aula de hot yoga, modalidade praticada em um ambiente com temperatura de 40 graus!

Acompanhe! O Domingo Record, apresentado por Rachel Sheherazade, vai ao ar às 12h30, todo final de semana, na tela da RECORD.

