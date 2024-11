Rachel Sheherazade compartilha registro de pós-treino e web reage: ‘Musa fitness’ Em postagem, a apresentadora reforçou a importância da prática de exercícios físicos; confira Novidades|Do R7 24/10/2024 - 11h59 (Atualizado em 24/10/2024 - 11h59 ) twitter

Rachel Sheherazade compartilha foto pós-treino e web agita a publicação com elogios Reprodução/Instagram

Nem só de desafiar Reinaldo Gottino com uma vida mais fitness vive a apresentadora do Domingo Record, Rachel Sheherazade. Em seu perfil de uma rede social, ela compartilhou com seus fãs um registro de um pós-treino e reforçou a importância de se exercitar e cuidar da saúde.

Na legenda da publicação, a apresentadora escreveu: “Mais um treino para a conta. E assim começamos a nossa poupança de saúde física. Cada dia de exercício físico se soma para compor essa reserva que todos precisamos para viver bem”.

Os internautas não pouparam elogios para a jornalista e agitaram nos comentários do post. “Que orgulho”, escreveu uma seguidora. “Musa fitness”, observou outra fã.

Confira a postagem:

Sob comando de Rachel Sheherazade, o Domingo Record vai ao ar todos os finais de semana, às 12h30, na tela da RECORD.