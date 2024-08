Rachel Sheherazade está na contagem regressiva para a estreia do Domingo Record A apresentadora se diz animada para o novo programa e empolga fãs nas redes sociais; é neste domingo (25), às 12h30 Novidades|Do R7 23/08/2024 - 17h24 (Atualizado em 23/08/2024 - 17h24 ) ‌



A apresentadora Rachel Sheherazade estará no comando do Domingo Record neste domingo (25), às 12h30 Edu Moraes/RECORD

Tem atração nova na tela da RECORD! O Domingo Record está chegando neste fim de semana (25), às 12h30, e Rachel Sheherazade já está na contagem regressiva. Com uma fórmula de sucesso que une informação e entretenimento, o programa promete cair no gosto do público com entrevistas exclusivas e muita diversão.

Logo no primeiro programa, Rachel faz uma entrevista exclusiva de Zezé Di Camargo e sua esposa, Graciele Lacerda. O cantor abre o coração e fala sobre os desafios de ser pai após a vasectomia. E não para por aí! Sheherazade relembra o começo de sua carreira, como repórter de rua, e acompanha um dia com o influenciador Davi Brito. O programa ainda conta com o quadro Domingo em Forma, que vai mostrar a rotina de Reinaldo Gottino em busca de uma vida mais saudável.

Nas redes sociais, Rachel está em clima de esquenta! “Como é que a gente tá? Contando as horas para a estreia do Domingo Record”, publicou a apresentadora.

Nos comentários, a ex-Conquisteira Anahí Rodrighero marcou presença e rasgou elogios. “A melhor apresentadora da TV brasileira!”, comentou a influenciadora. Em outro comentário, Kally Fonseca, ex-peoa e companheira de Rachel em A Fazenda 15, também deu apoio. “Linda que eu amo”, completou a cantora.

Os elogios também estiveram na boca do público. “Quem nasceu para ser estrela, sempre será estrela”, comentou um fã. “Orgulho de te ver apresentando o Domingo Record! Aguenta coração, falta pouco para ver uma estrela brilhar”, concluiu outra internauta.

Confira a publicação:

O que esperar dos looks de Rachel Sheherazade no Domingo Record?

Rachel Sheherazade apresentou seu estilo versátil com as peças usadas em A Grande Conquista, mas parece que ela adotou uma pegada diferente para o Domingo Record, que estreia neste fim de semana (25). Se liga!

Não perca! Rachel Sheherazade está chegando com o Domingo Record, no próximo domingo (25), às 12h30, na tela da RECORD.