Rachel Sheherazade publica bastidores do Domingo Record e fãs reagem: ‘Recheado de entretenimento e novidades’ O programa vem recebendo inúmeros elogios por suas reportagens e atrações; confira! Novidades|Do R7 11/09/2024 - 12h58 (Atualizado em 11/09/2024 - 12h58 ) ‌



Rachel Sheherazade publica bastidores do Domingo Record e fãs reagem Reprodução/Instagram

Sempre muito elegante e estilosa, a apresentadora do Domigo Record, Rachel Sheherazade compartilhou um pouco dos bastidores enquanto se arrumava para apresentar o programa da RECORD.

Na publicação ao lado dos colegas de trabalho, Sheherazade escreveu: “Bastidores do Domingo Record de hoje, com o divo Eli Araujo e as queridas Luiza Mancini e Licca Oliveira”.

Nos comentários, a loira recebeu diversos elogios sobre sua presença de palco e as atrações do programa: “Maravilhoso o programa de hoje! Recheado de entretenimento e novidades”. Em outro comentário, uma internauta disse: “Surreal com essa maravilhosa equipe, parabéns, Domingo Record até o próximo programa”.

Veja a publicação:

Sob comando de Rachel Sheherazade, o Domingo Record vai ao ar todos os finais de semana, às 12h30, na tela da RECORD.