Rachel Sheherazade recebe Andréa Nóbrega no Domingo Record e fãs reagem: ‘Dose dupla de beleza’ Neste fim de semana (17), a socialite e apresentadora marcará presença na tela da emissora, a partir das 12h30 Novidades|Do R7 14/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 14/11/2024 - 02h00 ) twitter

Rachel Sheherazade faz publicação ao lado de Andréa Nóbrega e fãs elogiam Reprodução/Instagram

O Domingo Record do próximo fim de semana (17) terá uma dupla de milhões! A apresentadora Rachel Sheherazade vai receber a socialite, apresentadora e ex-peoa de A Fazenda, Andréa Nóbrega. Já dá para esperar muito fogo no feno na tela da RECORD.

Nas redes sociais, a apresentadora do Domingo Record escreveu: “Minha tarde foi com a querida Andréa Nóbrega que vai estar me ajudando em um desafio no próximo Domingo Record. Obrigada por tudo, sua linda!”.

Fãs e seguidores foram à loucura com a novidade: “Dose dupla de beleza”, escreveu um internauta. E outro respondeu: “Minhas duas favoritas de A Fazenda“.

A ex-participante de A Grande Conquista 2, Anahí Rodrighero comentou na publicação da amiga: “Esse eu não vou perder”.

Confira a publicação:

Fique ligado! O Domingo Record vai ao ar todo o fim de semana, às 12h30, na tela da RECORD.

