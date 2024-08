Romance no ar! Reinaldo Gottino e Simone Chimenti curtem recompensa especial do Domingo Record Após emagrecer 6kg, o apresentador do Balanço Geral atingiu a meta e desfrutou de um jantar ao lado da esposa Novidades|Do R7 29/08/2024 - 13h44 (Atualizado em 29/08/2024 - 13h44 ) ‌



Reinaldo Gottino atinge a meta de emagrecimento e ganha jantar romântico ao lado de sua esposa Reprodução/Instagram

Na estreia do Domingo Record, o apresentador do Balanço Geral, Reinaldo Gottino, encarou um desafio e tanto no quadro Domingo em Forma! Em processo de emagrecimento e busca por uma rotina com hábitos saudáveis, o âncora teve que subir na balança e descobrir ao vivo se conseguiu atingir a meta estipulada: perder 4kg.

Ao lado da apresentadora da atração Rachel Sheherazade e dos amigos de estúdio, Fabíola Reipert e Renato Lombardi, Reinaldo Gottino se pesou e para a surpresa e felicidade de todos, ultrapassou sua meta e emagreceu 6kg. Como recompensa pelo seu esforço, a apresentadora presenteou o âncora com um jantar romântico ao lado de sua esposa, Simone Chimenti.

Na publicação do perfil oficial do apresentador, com uma foto com sua esposa, Gottino escreveu: “Jantar Romântico que eu ganhei domingo no Domingo Record. Tô com a Simone Chimenti”. Em outro post, ajudando Simone a se arrumar, Gottino brincou: “Tem coragem? Quem é o proximo(a)?”.

Nos comentários, os fãs e amigos do apresentador foram a loucura com as gracinhas: “Delícia! Aproveitem queridos!”, em outro comentário, um amigo do casal brincou: “Ah, não amigo, não vai fazer concorrência né”.

‌



O jornalista Zé Luiz e a jornalista Fabiola Reipert também deixaram comentários na publicação do amigo.

Confira as publicações:

‌



O Domingo Record, vai ao ar sob comando de Rachel Sheherazade às 12h30, na tela da RECORD.

