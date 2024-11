Saiba quem é a dubladora oficial da Chiquinha, do seriado ‘Chaves’ No Domingo Record, Matheus Ceará conversou com uma das vozes mais marcantes do Brasil; confira! Novidades|Do R7 16/10/2024 - 16h14 (Atualizado em 16/10/2024 - 16h19 ) twitter

Chiquinha ao lado de Chaves Reprodução/Televisa

Em mais um Talk Rua, do Domingo Record, com personagens inusitados e recheados de diversão, o humorista Matheus Ceará foi até o Largo da Concórdia, no Brás, no centro de São Paulo, para conversar com Cecília Leme, a dubladora oficial da personagem Chiquinha do seriado mexicano Chaves.

O comediante falou sobre a admiração que sente pelo trabalho dela e reforçou o quanto a voz marcante da dubladora contribuiu para o sucesso do programa de TV. “No Brasil, a Chiquinha não é a Maria Antonieta de las Nieves [atriz da personagem], é você [Cecília Leme]”, observou Matheus.

Cecília explicou que, apesar da fama pela sua voz, ela precisou imitar de forma idêntica à atuação de Maria Antonieta. “A personagem já está pronta, criada. O dublador chega no estúdio e temos que assistir de trecho em trecho a forma que o ator fez [a cena]”, explicou.

Além da Chiquinha, Cecília também dublou personagens famosos de outros seriados e desenhos, como a Bruxa Baratuxa, de Chapolin, Vovó Gigi, de Irmão do Jorel, entre muitas outras.

Assista ao vídeo e conheça um pouco mais da profissional:

Sob comando de Rachel Sheherazade, o Domingo Record vai ao ar todos os finais de semana, às 12h30, na tela da RECORD.

