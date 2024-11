Saiba quem é a ‘menina do peixe’ que viralizou nas redes sociais Neste fim de semana (3), Bianicy vai conquistar o público do Domingo Record com sua humildade e simplicidade Novidades|Do R7 02/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 02/11/2024 - 02h00 ) twitter

Conheça Bianicy, 'menina do peixe' que está fazendo sucesso no Pará Reprodução/Instagram

O Domingo Record deste fim de semana (3), vai contar a história de Bianicy Oliveira, de 22 anos, conhecida como ‘a menina do peixe’, no Pará. Fazendo sucesso nas redes sociais com a habilidade que tem ao cortar e limpar peixes, a jovem já acumula mais de 700 mil seguidores no perfil do Instagram.

Lorena Coutinho foi até Barcarena vivenciar um dia na peixaria da família de Bia. A repórter do Domingo Record vai encarar o desafio para aprender a tratar, limpar e cortar os peixes para venda.

Sucesso nas redes sociais, a ‘menina do peixe’ dá dicas de receitas, ensina o jeito certo de cortar e limpar os peixes e, também, aproveita a fama para dar dicas de cuidados com pele e cabelo para suas seguidoras.

Com muitos comentários positivos dos internautas, Bia entrega beleza e humildade em seus vídeos. “Eu amo você menina, não só pela sua beleza, pelo seu lindo sorriso, mas por sua humildade e sua simplicidade”, comentou uma seguidora.

E, ainda, neste domingo, Bia vai passar por uma transformação. De ‘menina do peixe’, ela vai arrumar as unhas e o cabelo, e se preparar para receber uma surpresa da família.

Confira a publicação:

Sob comando de Rachel Sheherazade, o Domingo Record vai ao ar todos os finais de semana, às 12h30, na tela da RECORD.