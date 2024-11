Saiba quem é Carlão Silva, o ‘personal das estrelas’ que treina Reinaldo Gottino Profissional é pai da apresentadora Bela Fernandes e auxilia MC Livinho e outras celebridades do mundo da música nos treinos Novidades|Do R7 23/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 23/10/2024 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Carlão ajudou Gottino a perder 15kg em pouco mais de dois meses Reprodução/RECORD

Por trás do shape atual de Reinaldo Gottino há muita transpiração e, claro, inspiração! O apresentador do Balanço Geral, que topou o desafio do Domingo Record para perder 20kg em três meses, está sendo atendido por ninguém menos do que Carlão Silva, também conhecido como “Personal das Estrelas” pela lista de celebridades que ele treina, como MC Daniel e MC Livinho.

No quadro Domingo em Forma, Carlão marca presença nas pesagens do Gottino e no preparo de treinos pesados para o apresentador ficar cada vez mais ‘fininho’ e ganhar mais qualidade de vida. Sob o comando dos treinos do instrutor, o apresentador já perdeu 15kg.

Além dos projetos com os famosos, o personal ainda produz conteúdos de humor que envolvem o ambiente de academia, e arranca boas risadas do público em uma rede social, que ele acumula quase 350 mil seguidores.

Carlão é pai da apresentadora e atriz Bela Fernandes, que tem mais de 10 milhões de seguidores em uma rede social. Em uma publicação, o personal falou sobre o orgulho que dela de tudo o que tem conquistado.

‌



Veja também:

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Focado em mudar os hábitos para cuidar da saúde, o apresentador do Balanço Geral, Reinaldo Gottino, aceitou o desafio do Domingo Record, comandado por Rachel Sheherazade. Na nova rotina que mescla dieta e exercícios, ele mostrou que é gente como a gente, e às vezes dá uma escapada; vem ver! Reprodução/Instagram

Sob comando de Rachel Sheherazade, o Domingo Record vai ao ar todos os finais de semana, às 12h30, na tela da RECORD.