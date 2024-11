Saiba quem é o ‘rei da pimenta’ que vai esquentar o Domingo Record O ‘Talk Rua’ invadiu o Centro de Tradições Nordestinas para conhecer mais sobre o empresário; não perca o programa deste fim de semana (20), a partir das 12h30 Novidades|Do R7 18/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 18/10/2024 - 02h00 ) twitter

Conheça Fábio Tuma, o rei da pimenta Reprodução/Facebook

Você é fã de pimenta? Ou é do tipo que só de pensar já sente a boca ferver? Então, prepare-se para um Domingo Record ardido! Isso porque Matheus Ceará vai apresentar ao Brasil o empresário e fazendeiro Fábio Tuma, que ficou conhecido por ser produtor das ‘pimentas nucleares’ mais fortes do mundo! O episódio do quadro ‘Talk Rua’ promete pegar fogo.

A equipe vai invadir o Centro de Tradições Nordestinas (CTN) para conhecer as famosas pimentas gourmets que fizeram a fama de Tuma, que também é reconhecido por trabalhar com produtos sem agrotóxicos ou conservantes.

Bastante bombado nas redes sociais, o produtor também tem um canal no YouTube, onde posta vídeos com dicas e receitas das ‘mais ardidas do mundo’. Nos comentários, fãs da iguaria fazem questão de elogiar: “As melhores pimentas que conheço”.

Será que Matheus Ceará vai degustar as famosas pimentas nucleares? Fique ligado no Domingo Record deste final de semana (20), às 12h30, na tela da RECORD.

Um convidado especial vai comemorar seu aniversário no Domingo Record deste fim de semana (20)! Vincent Martella, o intérprete de Greg, no seriado 'Todo Mundo Odeia o Chris', que vai ao ar na tela da RECORD, completou mais um ano de vida na quarta (16). A equipe do programa foi até Los Angeles, nos Estados Unidos, fazer algumas brasileirices com o artista. Vem descobrir algumas curiosidades e entrar no clima da festa!