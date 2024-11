Terry Crews, astro de ‘Todo Mundo Odeia o Chris’, revela curiosidade ao Domingo Record: “Não sou careca” Neste fim de semana (17), Reinaldo Gottino encara um dia de pedreiro e enfrenta a última pesagem do quadro Domingo em Forma para saber se realmente conseguiu emagrecer 20 kg Novidades|Do R7 14/11/2024 - 18h20 (Atualizado em 14/11/2024 - 18h23 ) twitter

Terry Crews conversa com a equipe do Domingo Record Divulgação/RECORD





O Domingo Record entrevista neste fim de semana (17), com exclusividade, o ator Terry Crews, famoso no Brasil por ser o “pai do Chris”, personagem icônico da série Todo Mundo Odeia o Chris. Em entrevista ao repórter Fábio Borges, Terry revela os bastidores de seus maiores clássicos na TV e no cinema, dentre eles a atuação no filme As Branquelas, filme que completa 20 anos em 2024 e que acabou se tornando um clássico no país.

No bate-papo, ele fala sobre a longevidade do seu casamento de 35 anos com Rebecca Crews e do talento de Tyler James Willians, que interpretou “seu filho” Chris na série exibida pela RECORD nas manhãs de domingo. E ainda fez uma revelação surpreendente: “Na verdade, eu não sou careca. Eu raspo o cabelo todo dia. Faço isso porque é mais fácil.”

Terry ainda assiste a um vídeo realizado pela produção do Domingo Record em que Fernando, Guto e Cauã, que animam festas no Brasil vestidos de Latrell, personagem icônico de As Branquelas, contam como o papel mudou a vida de todos eles.

Desafio de Gottino chega ao fim, mas, antes de subir na balança, ele encara um dia de pedreiro

Há alguns anos, o apresentador Reinaldo Gottino, do Balanço Geral, trava uma luta contra a balança. Em agosto, o Domingo Record propôs ao jornalista um desafio: perder 20 kg em três meses. Neste fim de semana, o prazo se encerra e ele tem que encarar a balança para a última pesagem do quadro Domingo em Forma para descobrir, no palco do programa, se atingiu a sonhada meta.

Durante esse período, Gottino aceitou mudar hábitos, frequentar diariamente a academia e ainda praticar diversas atividades diferentes, com boxe, crossfit, hot yoga e beach tennis, dentre outras. Nesse período, também contou com a parceria de profissionais que o ajudaram, como o personal trainer Carlão Silva, ou famosos que treinaram junto dele, como MC Livinho, o fisiculturista Felipe Franco e o cantor Biel. Mas ele descobriu, na prática, que cumprir as metas de cada pesagem não era tão simples. Apesar de todos os esforços, na última semana, pela segunda vez, ele não conseguiu atingir o resultado. Por isso, neste domingo, antes de subir na balança, ele tem que pagar um novo “pedágio”. “Vou ser sincero com vocês, 20 quilos é muita coisa. Em 90 dias, eu fiz tudo certo, mas não está fácil…”, desabafa o apresentador.

Em vez de suar numa academia, a primeira tarefa foi trabalhar como feirante, carregando sacos bem pesados. Desta vez, Gottino enfrenta o duro trabalho de servente de pedreiro. No 12º andar de um prédio, ele tem que atender a um chefe muito exigente, o mestre de obras Fabio, que não vai dar moleza para ele.

Mas uma coisa é certa: atingindo ou não a meta, ele já perdeu peso a ponto de ter que trocar o guarda-roupa. Como recompensa, a repórter Lorena Coutinho leva Gottino para experimentar novos ternos e renovar seu figurino. E tem até modelo slim nesse provador!

De moto e equilibrando os bolos na cabeça!

Direto do Nordeste, Ricky Teixeira viaja até a zona rural de Capim Grosso, na Bahia, para conhecer Nilmara Almeida, uma confeiteira que conquistou as redes sociais com seu jeito único de fazer entregas: de moto e equilibrando os bolos na cabeça, dentro de uma bacia. O talento, que já é uma tradição familiar passada de geração em geração, é mostrado de perto, e o Domingo Record desafia Nilmara e sua filha a mostrar como elas conseguem manter os bolos sobre a cabeça. Além disso, uma surpresa especial está preparada para ajudá-la a expandir seu negócio e tornar sua produção de bolos ainda mais profissional.

