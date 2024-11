Todo mundo ama o Greg! Vincent Martella se rende ao Brasil: ‘Apaixonante’ Ator do sucesso ‘Todo Mundo Odeia o Chris’ recebeu o Domingo Record em Los Angeles (EUA) para comemorar seu aniversário com coxinha e caldo de cana! Novidades|Do R7 21/10/2024 - 17h21 (Atualizado em 21/10/2024 - 17h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Vincent Martella experimenta caldo de cana em restaurante brasileiro de Los Angeles Reprodução/RECORD

Todo Mundo Ama o Greg! Vincent Martella, intérprete de Greg, do famoso seriado Todo Mundo Odeia o Chris, recebeu o Domingo Record em Los Angeles (EUA), cidade onde mora, para comemorar mais um ano de vida com a equipe da atração. E a celebração foi em grande estilo! O ator comeu coxinha, uma de suas comidas preferidas do Brasil e experimentou o famoso caldo de cana.

Vincent revelou que comemorar o aniversário experimentando coisas brasileiras seria adequado para o que foi o ano dele, especialmente pelo carinho que recebeu dos fãs que tem no Brasil. O ator ganhou mais de 5 milhões de seguidores em uma rede social, após publicar uma foto com uma camiseta estampada com a frase: “Eu sou famoso no Brasil”.

O intérprete de Greg contou que a primeira pessoa do elenco do seriado que desejou um feliz aniversário, foi Terry Crews, que faz o personagem Julius. Ele também revelou a relação com os outros artistas que participaram da série. “Nos falamos esporadicamente. Seja com uma mensagem de aniversário, ou enviando memes nas redes sociais”, disse o ator.

Em um jogo rápido de perguntas e respostas, Vincent fez algumas revelações sobre a sua vida. O ator gosta de tocar piano, tem medo de aranhas, e sua viagem para o Brasil é vista como uma ocasião inesquecível. Ele ainda resumiu o país em uma única palavra: “Apaixonante”.

‌



Vincent aproveitou para degustar iguarias típicas do Brasil, como a coxinha, que ele disse que era a melhor comida que experimentou quando esteve em São Paulo. O ator também comeu pão de queijo e tomou caldo de cana.

O intérprete de Greg comentou que deseja conseguir uma casa no Brasil para aproveitar, explorar e voltar mais vezes para o país.

‌



Assista ao vídeo:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Sob comando de Rachel Sheherazade, o Domingo Record vai ao ar todos os finais de semana, às 12h30, na tela da RECORD.