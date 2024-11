‘Uma das minhas melhores amigas’, revela Terry Crews sobre Tichina Arnold Ator também falou sobre sua relação com o restante do elenco da série Todo Mundo Odeia o Chris e a longevidade no seu casamento com Rebecca Crews Novidades|Do R7 21/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 21/11/2024 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Terry Crews comenta sobre relação com elenco de 'Todo Mundo Odeia o Chris Reprodução/RECORD

Com exclusividade, o Domingo Record conversou com o ator Terry Crews, intérprete de Julius, na icônica série Todo Mundo Odeia o Chris, que é muito famoso no Brasil pelo personagem ‘pão duro’ no seriado. Com outros trabalhos de destaque, como Latrell em As Branquelas e Terry em Brooklyn Nine-Nine, o ator acumula uma legião de fãs e também foi reconhecido pelos trabalhos de sucesso com uma estrela na Calçada da Fama, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Pouca gente sabe, mas antes de se tornar um ator famoso em Hollywood, Terry era jogador de futebol americano e chegou a jogar na NFL (National Football League). Ele também teve trabalhos como desenhista. Com uma carreira já consolidada, ele passou a apresentar um programa de TV.

No seriado que fez Terry se tornar famoso e criar uma grande identificação com os brasileiros, ele contou sobre a relação com Tichina Arnold, a Rochelle, e Tyler James Williams, o Chris. “Ela [Tichina] é uma das minhas melhores amigas do mundo. Ela me ensinou a atuar e nunca me olhou diferente”, confidenciou o ator sobre a amiga.

Ele também contou a história de como foi sua primeira vez fazendo uma cena de beijo em Todo Mundo Odeia o Chris. “Eu estava nervoso. Imagina se você for trabalhar e ter que beijar uma colega de trabalho. Isso não é normal. Mas ela dizia: ‘Relaxa, Terry’”, contou o artista.

‌



Terry Crews explicou como foi interpretar o papel de marido ao lado da amiga: “Quando você entra no set de gravação, você entra em um relacionamento real”.

Na vida real, o ator é casado há 35 anos com a empresária e cantora Rebecca Crews. Os dois estão juntos desde o colegial, antes mesmo de Terry se tornar atleta. Em um longo período juntos, o artista falou sobre o segredo para o casamento duradouro. “Você não pode amar alguém e controlá-lo ao mesmo tempo”.

‌



Ao Domingo Record, Terry também comentou sobre Tyler James Williams, o Chris. “Ele era um jovem tão talentoso... Nossas carreiras foram baseadas no que ele fez. A mágica de Todo Mundo Odeia o Chris é que todos amamos uns aos outros”, explicou.

O ator ainda revelou que aprendeu a lidar melhor com as finanças quando começou a interpretar Julius. “Comecei a olhar quanto dinheiro estava gastando e a perceber que tinha que saber para onde estava indo”.

‌



Terry contou que diferente do Julius, ele não se considera um ‘pão duro’, pois gosta de fazer doações para caridades e instituições que realmente precisam do dinheiro. “Não sou ‘pão duro’, mas cuido do meu dinheiro”, brincou.

O ator também revelou sua relação com o cabelo e assumiu que não é careca. “Eu raspo meu cabelo todos os dias. Faço isso porque é mais fácil. É chato ir até a barbearia para fazer um penteado diferente”, afirmou.

Assista à entrevista completa:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique ligado! O Domingo Record vai ao ar todo o fim de semana, às 12h30, na tela da RECORD.

Veja também outras curiosidades sobre o intérprete do Julius em Todo Mundo Odeia o Chris:

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Astro de Hollywood na tela do Domingo Record! Neste domingo (17), a atração que alegra as tardes da RECORD vai mostrar, com exclusividade, a entrevista com intérprete de Julius em 'Todo Mundo Odeia o Chris', Terry Crews. O ator vai falar sobre os bastidores do seriado e do filme de sucesso 'As Branquelas', no qual interpretou Latrell. Confira sete curiosidades sobre a carreira e vida do artista