Vaqueirinho é hit no Domingo Record! Conheça o compositor de 8 anos que viralizou e conquistou uma legião de fãs Entre as mais tocadas das plataformas digitais, o sucesso Amanhecer, de sua autoria, é destaque; saiba mais! Novidades|Do R7 31/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 31/08/2024 - 02h00 ) ‌



Menino de 8 anos, conhecido como Vaqueirinho, faz sucesso com hit Amanhecer Reprodução/Instagram

Neste domingo (1º), Ruan Vitor, conhecido como Vaqueirinho, vai dar um show de fofura e inspiração no Domingo Record. O dono do hit Amanheceu, música que canta ao lado de Iguinho e Lulinha, viralizou na internet e já tem uma legião de fãs pelo Brasil. Com 8 anos, o cantor e compositor já atingiu a marca de músicas mais tocadas em uma plataforma digital.

O repórter Ricky Teixeira foi conferir todo esse sucesso de perto e contar para o público a história de Vaqueirinho e sua família.

Ruan Vitor acumula mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais e tem em seu currículo parcerias importantes. Ele já cantou ao lado de Xand Avião e Leo Santana.

O compositor mirim vem esbanjando carisma, presença de palco e talento. Em suas redes sociais, Vaqueirinho se descreve como filho do mato, apaixonado por toada, cheio de sonhos e fé. Com diversos vídeos no seu perfil oficial, os internautas reagem positivamente ao talento do garoto, que tem o sonho de dar um futuro melhor para sua família.

Veja a publicação:

Sob o comando de Rachel Sheherazade, o Domingo Record vai ao ar às 12h30, na tela da RECORD.