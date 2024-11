Vincent Martella, o Greg de Todo Mundo Odeia o Chris, comemora aniversário no Domingo Record Neste fim de semana (20), o público ainda acompanha Reinaldo Gottino, que irá testar seu equilíbrio sobre uma prancha flutuante na piscina, com a missão de continuar emagrecendo Novidades|Do R7 18/10/2024 - 14h16 (Atualizado em 18/10/2024 - 14h17 ) twitter

Vincent Martella teve aula de samba e capoeira no Brasil Divulgação/RECORD

Apresentado por Rachel Sheherazade, o Domingo Record deste fim de semana (20), traz uma entrevista exclusiva com o ator Vincent Martella, que interpreta o personagem Greg em uma das séries de maior audiência do Brasil, Todo Mundo Odeia o Chris.

O programa foi até Los Angeles, nos Estados Unidos, para comemorar o aniversário do artista. Martella, que já declarou ter ficado surpreso com a fama que descobriu ter no Brasil quando visitou o país este ano, celebrou a data participando de experiências tipicamente nacionais.

O ator tomou caldo de cana, teve aula de samba e capoeira e se arriscou a tocar berimbau. Ele ainda ganhou uma festa com direito a bolo e brigadeiro. E coxinha, salgado que ele já havia experimentado. “É a minha comida favorita no Brasil. Eu já comi algumas vezes. Tipo, bastante vezes...”.

Martella também falou sobre o elenco da série. “Eles são o tipo de pessoas que, mesmo que você não os veja por um longo período, você fica muito animado e feliz quando você os vê, porque são pessoas que você cresceu junto”, explicou o ator.

Talk Rua com Matheus Ceará

No Talk Rua, Matheus Ceará invade o Centro de Tradições Nordestinas (CTN), local famoso em São Paulo por celebrar a culinária, os produtos e a cultura da região. Ali, ele recebe Fábio Tuma, conhecido como o Rei da Pimenta. Ele participa também de uma degustação de comidas típicas com a chef Dona Francisca. Outras atrações do quadro são o artista de rua, Matuto Embolador, e o maior ventríloquo do Brasil, Yakko Sideratos.

Domingo em Forma com Reinaldo Gottino

Quando aceitou participar do quadro Domingo em Forma, Reinaldo Gottino pesava 126 kg. Após dois meses desde o início do processo, ele já eliminou 12 kg. Para alcançar sua meta de perder 20 kg em três meses, o apresentador do Balanço Geral SP encara no próximo programa algumas atividades físicas como o acqua float, uma nova modalidade em que as aulas são realizadas sobre uma prancha que flutua na piscina.

Ele ainda conta com o incentivo de famosos que sabem muito bem como é a luta contra a balança: a cantora Ana Clara, que conseguiu eliminar 20kg; e o influenciador Guipa, que na adolescência sofreu com a obesidade.

Sob comando de Rachel Sheherazade, o Domingo Record vai ao ar todos os finais de semana, às 12h30, na tela da RECORD.

Confira também: Veja sete provas de que o intérprete de Greg em ‘Todo mundo odeia o Chris’ é brasileiro

