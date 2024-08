‘Oportunidade de me desafiar’, confidencia Zezé Di Camargo sobre carreira solo Em entrevista exclusiva ao Domingo Record, cantor falou sobre novos projetos e a sensação de subir ao palco sozinho; confira! Domingo Record|Do R7 26/08/2024 - 16h32 (Atualizado em 26/08/2024 - 16h32 ) ‌



No programa, o artista revelou, também, planos para 2024 Reprodução/Instagram

O Domingo Record chegou com tudo! Já na estreia, Zezé Di Camargo abriu o coração para Rachel Sheherazade, em um papo sobre carreira, novos projetos, carreira solo e vida pessoal.

Após décadas de sucesso ao lado do irmão Luciano, Zezé revelou que pretende embarcar em um projeto solo, mas não será novidade na vida do cantor. “É o que fiz a vida inteira e o que amo fazer”, destacou o artista sobre a paixão em cantar, seja com uma segunda voz ou sozinho.

Sobre a experiência como cantor solo, o pai de Wanessa contou que precisou se acostumar com a dinâmica de andar por todo o palco, coisa que não fazia com frequência ao lado de Luciano. “Com um irmão você divide o palco. Um cuida de uma parte, o outro do lado oposto e transita ao longo do show”, afirmou o cantor.

Segundo ele, a experiência solo resgatou sentimentos de quando começou a fazer sucesso. “Estou recomeçando toda uma história, estou vivendo todas as emoções do passado, de quando fui chamado pela primeira vez para um programa de televisão nacional, quando vendi o primeiro disco de ouro, então é uma renovação”, observou.

Os irmãos continuam com suas vidas profissionais ativas, mas cada um em seu segmento. “Isso me deu a oportunidade de me desafiar”, explicou Zezé Di Camargo, sobre seguirem carreiras solo. O artista ainda contou que Luciano sempre teve vontade de fazer um trabalho próprio com a música gospel.

Já Zezé, para consagrar o início dessa experiência, deu início ao seu projeto chamado Rústico, que vai ganhar até cruzeiro com diversos outros artistas famosos. “Convidei o Zé Neto e Cristiano, Paula Fernandes, Wanessa Camargo, Bruno e Marrone, e o anfitrião, Zezé Di Camargo”, revelou o cantor.

O navio parte no dia 16 de novembro de 2024 de Santos, com destino a Búzios, no Rio de Janeiro, e seu retorno acontece no dia 19. “Serão três noites e três dias de muita festa”, afirmou Zezé Di Camargo.

Acompanhe! O Domingo Record, vai ao ar todos os finais de semana, às 12h30, na tela da RECORD.