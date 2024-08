‘Próxima conquista será uma fazenda’, avisa Davi Brito sobre planos para o futuro Novo milionário do pedaço, realizou o sonho da mãe e agora planeja o futuro; veja mais detalhes da entrevista exclusiva ao Domingo Record Domingo Record|Do R7 28/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 28/08/2024 - 02h00 ) ‌



Davi Brito revela seus planos para o futuro Reprodução/Instagram

Com exclusividade, o Domingo Record esteve com o influenciador Davi Brito, que revelou seus planos e, mostrou, pela primeira vez, o apartamento que deu de presente a sua mãe logo após vencer um reality show. Ele contou para Rachel Sheherazade que já passou por muitas dificuldades, e não escondeu que seu maior desejo era realizar o sonho da casa própria de dona Elisângela.

O ex-motorista de aplicativo também falou sobre o significado de foco, execução e disciplina em sua vida, e, ainda, comentou sobre o desejo de comprar uma fazenda.

Dona Elisângela abriu as portas do seu apartamento para a equipe do Domingo Record, e contou como a vida dela e do filho mudaram após o prêmio milionário. Ela relembrou das promessas que ele fez enquanto estava no reality: “Ele dizia: ‘vou comprar uma casa para minha coroa’”.

Promessa mais do que cumprida, afinal, quando ele saiu do reality, pegou o dinheiro e já pediu para que ela fosse procurando uma casa nova para morar.

‌



Com mais de 600 mil seguidores — conquistados enquanto Davi participava do programa — Rosângela acompanhou diariamente o filho do outro lado da tela, e ficou conhecida por fazer comentários e torcer por ele nas redes sociais. A mãe do campeão também relembrou ataques que o filho recebia e continua sofrendo mesmo fora do reality: “Ele ainda não esta feliz [devido à internet]”, dispara ela.

Durante o bate-papo, Rosângela contou que Davi já fazia trabalho braçal aos 11 anos. “Ele carregava um balde de água e um saco de salgadinho... Para uma criança, era muita coisa”, refletiu.

‌



Durante o tour pelo apartamento, Davi também mostrou seu “cantinho”. Com o quarto muito organizado, explicou o motivo da decoração. “Tem esses quadros de foco [Águia], execução [Lobo] e disciplina [Leão], pois é com isso que você chega onde você quer. Essa regra que me fez ganhar o programa”, mostrando na sequência as tatuagens com os três animais dos quadros.

Davi confidenciou que planeja muito antes de fazer algo. “Próxima conquista agora será uma fazenda! Quero andar de cavalo, podem esperar isso de mim. Logo em breve estou de chapéu na cabeça”, brinca Davi de forma bem humorada.

‌



Confira na íntegra:

O Domingo Record, vai ao ar sob comando de Rachel Sheherazade às 12h30, na tela da RECORD.