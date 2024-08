Rachel Sheherazade é a apresentadora do Domingo Record Jornalista está à frente do programa que mistura informação e entretenimento sem esquecer da emoção Domingo Record|Do R7 24/07/2024 - 18h10 (Atualizado em 27/08/2024 - 17h10 ) ‌



Rachel Sheherazade é a apresentadora do Domingo Record Edu Moraes/RECORD

Rachel Sheherazade é jornalista formada pela Universidade Federal da Paraíba. Com ampla experiência na área, ela já atuou desde repórter até âncora em jornais de grande influência.

Rachel começou sua carreira justamente na filial da RECORD da Paraíba (PB). Desde então, passou por inúmeros veículos de jornalismo.

Após entrar para o elenco de A Fazenda 15 e marcar a temporada do reality rural, Sheherazade foi para o outro lado do jogo e assumiu o comando de A Grande Conquista 2, atração com formato original da RECORD que mistura famosos e anônimos em uma competição cheia de surpresas, emoção e reviravoltas.

Agora, a jornalista estará à frente do Domingo Record, que mistura jornalismo e entretenimento — e muita emoção!