Reinaldo Gottino arranca elogios dos fãs em evento de luta: ‘Está fininho’

Reinaldo Gottino marca presença em evento de luta Reprodução/Instagram

Vai encarar? Reinaldo Gottino compartilhou uma foto em posição de luta, mas, dessa vez, ele foi só para prestigiar o evento de boxe, o Fight Music Show, que contou com grandes celebridades se enfrentando no ringue.

Com foco total na dieta e na luta para emagrecer 20 quilos em três meses para cumprir o desafio do Domingo Record, o apresentador já chegou a treinar com um dos lutadores da noite, o MC Livinho.

Em seu perfil de uma rede social, Gottino chamou a atenção dos seus seguidores com sua forma física e recebeu diversos elogios. “Está fininho”, disse uma fã sobre seu emagrecimento. Outra internauta ainda destacou a beleza no look do jornalista: “Que elegância”.

Confira a postagem:

‌



Sob comando de Rachel Sheherazade, o Domingo Record vai ao ar todos os finais de semana, às 12h30, na tela da RECORD.