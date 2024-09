‘Se disserem que nunca olhei diferente, é mentira’, confidencia Latino sobre Mara Maravilha O cantor e a apresentadora recordaram as primeiras vezes que apareceram juntos na televisão Domingo Record|Do R7 04/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 04/09/2024 - 02h00 ) ‌



Domingo Record reúne Latino e Mara Maravilha para relembrar 30 anos de carreira do cantor Reprodução/RECORD

Em entrevista exclusiva ao Domingo Record, Latino abriu as portas da sua casa e recebeu Rachel Sheherazade para contar um pouco sobre seus 30 anos de carreira. O cantor relembrou de histórias do passado, quando começou a aparecer na televisão e contou um pouco da sua relação com Mara Maravilha, apresentadora com quem mantém amizade há anos.

Latino começou a despontar em 1994, quando lançou seu primeiro álbum, Marcas de Amor, com o famoso hit Só Você. Mara Maravilha, por sua vez, assumiu seu primeiro programa na RECORD, em1996. O cantor, inclusive, foi um dos convidados a cantar na emissora naquele ano.

Na reportagem, os amigos relembraram momentos marcantes da carreira e Mara disse: “Era um garoto despretensioso, que só queria levar a galera ao delírio”. A apresentadora nunca escondeu a admiração que sente pelo cantor.

Latino também sempre demonstrou muito carinho por Mara Maravilha e revelou que no seu início de carreira tinha olhares mais românticos para ela. “Se disserem que nunca olhei diferente, é mentira. Ainda mais no começo do meu sucesso, a Mara, um monumento, uma mulher maravilhosa”, contou o artista.

Assista ao vídeo:

O Domingo Record vai ao ar sob comando de Rachel Sheherazade às 12h30, na tela da RECORD.