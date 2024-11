Sheherazade faz mistério com make de espetáculo: ‘Você não perde por esperar’ A apresentadora do Domingo Record apareceu belíssima nas redes sociais e avisou que a superprodução tem a ver com um especial para o Domingo Record Domingo Record|Do R7 28/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 28/11/2024 - 02h00 ) twitter

Rachel apareceu impecável em novas fotos para gravação especial Reprodução/Instagram

Elegância pura! A apresentadora do Domingo Record, Rachel Sheherazade chamou a atenção dos fãs com uma superprodução para gravação especial do programa. “E essa make de espetáculo? Tem a ver com a matéria especial que estamos preparando para o Domingo Record! Você não perde por esperar”.

Internautas fizeram muitos elogios para a apresentadora: “Que sorriso arrebatador”, escreveu um seguidor. “Sempre encantadora e cheia de beleza”, declarou uma fã.

“A make ficou lindíssima”, completou mais uma.

Marcaram presença nos comentários também alguns famosos. Kally Fonseca, ex-colega de confinamento de Rachel durante A Fazenda 15, escreveu: “Linda mamãe”. Já a ex-A Grande Conquista, Anahí Rodrighero, exaltou a apresentadora: “A mulher é um evento”.

Confira a postagem:

Fique ligado! O Domingo Record vai ao ar todo o fim de semana, às 12h30, na tela da RECORD.