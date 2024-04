"Em setembro, estaremos aí! A Fazenda 16 na área", avisa Galisteu Apresentadora do reality rural abriu uma caixinha de perguntas nas redes sociais e surpreendeu com as respostas

Galisteu agita os fãs de A Fazenda nas redes sociais Galisteu agita os fãs de A Fazenda nas redes sociais (Reprodução/ Instagram)

Sempre que a apresentadora Adriane Galisteu decide interagir com os fãs nas redes sociais, uma pergunta costuma pipocar em sua caixinha: afinal, vai ter A Fazenda esse ano?

E a loira não só confirma, como aproveita para colocar fogo no feno! "Em setembro estaremos aí, A Fazenda 16 na área", respondeu.

Com um ritmo frenético mesmo longe do reality, ela também matou a curiosidade dos seguidores sobre como arruma tanta energia para dar conta de tantas atividades.

"Energia tem muito a ver com amar o que a gente faz. Eu amo as minhas escolhas, eu amo o meu trabalho, eu amo estar em A Fazenda, eu amo viajar. Tenho muito prazer no que eu faço e me dá energia. Eu amo acordar feliz da vida para fazer uma foto, desfilar, apresentar um programa. Têm dias que eu fico cansada, mas eu durmo, me permito dormir, procuro dormir cedo e bastante quando eu posso. Amo fazer esporte, acho que me ajuda muito na energia", confidenciou Galisteu.

Apresentadora de A Fazenda abre caixinha de perguntas no Instagram Apresentadora de A Fazenda abre caixinha de perguntas no Instagram (Reprodução/Instagram)

Bateu saudades de A Fazenda? Que tal rever a última temporada no PlayPlus?

Prepare o lencinho! Relembre os melhores discursos de Galisteu em A Fazenda

1 / 11

