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A seleção norueguesa disputou somente quatro Copas do Mundo na sua história e encara a seleção mais vezes campeã mundial