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Quem pode surpreender o mundo e estar na Copa de 2030?

Participe da enquete do Esporte Record com Cleber Machado e Paloma Tocci

Enquetes|Do R7

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Quem pode surpreender o mundo e estar na Copa de 2030? Vote e participe da enquete:

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