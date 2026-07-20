Quem pode surpreender o mundo e estar na Copa de 2030?
Participe da enquete do Esporte Record com Cleber Machado e Paloma Tocci
Quem pode surpreender o mundo e estar na Copa de 2030? Vote e participe da enquete:
Quem pode surpreender o mundo e estar na Copa de 2030? Vote e participe da enquete:
Últimas
Participe da enquete do Esporte Record com Cleber Machado e Paloma Tocci
Participe da enquete do Esporte Record com Cleber Machado e Paloma Tocci
Vote na enquete e ajude Carlo Ancelotti a decidir quem deve ocupar a posição entre os onze iniciais
As gigantes ficaram abaixo das expectativas na estreia; vote na enquete e diga qual delas mais te decepcionou
Participe da enquete do Esporte Record com Cleber Machado e Paloma Tocci
Participe da enquete do Esporte Record com Cleber Machado e Paloma Tocci
Participe da enquete do Esporte Record com Cleber Machado e Paloma Tocci
Participe da enquete do Esporte Record com Cleber Machado e Paloma Tocci
Participe da enquete do Esporte Record com Cleber Machado e Paloma Tocci
Participe da enquete do Esporte Record com Cleber Machado e Paloma Tocci
Participe da enquete do Esporte Record com Cleber Machado e Paloma Tocci
Participe da enquete do Esporte Record com Cleber Machado e Paloma Tocci
Participe da enquete do Esporte Record com Cleber Machado e Paloma Tocci
Participe da enquete do Esporte Record com Cleber Machado e Paloma Tocci
Participe da enquete do Esporte Record com Cleber Machado e Paloma Tocci