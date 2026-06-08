Endrick merece ser titular da Seleção Brasileira na Copa do Mundo? Participe da enquete do Esporte Record com Cleber Machado e Paloma Tocci

Jogador Endrick (Foto: Divulgação)

Após marcar um gol contra o Egito no amistoso do último sábado (6), Endrick voltou a ser assunto na Seleção Brasileira. O atacante, ainda jovem, vem ganhando destaque e aumentando a pressão por mais minutos em campo.

A atuação reacendeu o debate sobre a possível titularidade na Copa do Mundo. Torcedores e analistas se dividem entre a aposta no talento precoce e a cautela na sua utilização. A decisão final dependerá da comissão técnica.

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Na sua opinião, Endrick deve ser titular na Copa do Mundo? Vote e participe da enquete:

Resultado final:

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Sim - 98.13%

Não - 1.87%