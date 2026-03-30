Já dá pra cornetar o Ancelotti?

A chegada de Carlo Ancelotti à Seleção Brasileira ainda é recente, mas já suficiente para acender um velho hábito do torcedor: a corneta. Entre expectativas elevadas, resultados ainda em construção e decisões que dividem opiniões, cresce nas redes sociais e nos programas esportivos a pergunta inevitável, já dá pra cobrar o treinador? Diante desse cenário, a pergunta fica no ar e agora vira enquete: já dá pra cornetar Ancelotti ou ainda é cedo demais para críticas mais pesadas? Vote e participe da enquete: