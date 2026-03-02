A decisão do Campeonato Paulista 2026 promete fortes emoções e já chega cercada de grandes confrontos. O Novorizontino garantiu vaga na final após eliminar o Corinthians na semifinal, mostrando força e superação na reta decisiva do torneio. Do outro lado, o Palmeiras confirmou o favoritismo ao vencer o São Paulo e carimbar presença na decisão, reforçando sua tradição e experiência em momentos decisivos. Agora, a final coloca frente a frente a garra do time de Novo Horizonte e o peso da camisa alviverde, em um duelo que promete rivalidade e muita emoção. Na sua opinião, quem será o campeão paulista de 2026? Vote e participe da enquete:

Resultado da enquete:

Novorizontino - 28,83%

Palmeiras - 71,17%