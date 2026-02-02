Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Quem vai ter um 2026 mais feliz?

Participe da enquete do Esporte Record com Cleber Machado e Paloma Tocci

Enquetes|Do R7

  • Google News

Clima de decisão, títulos recentes e começo de temporada animador. Corinthians e Palmeiras entram em 2026 cheios de confiança, cada um com seus motivos para acreditar que o ano pode ser especial. De um lado, o Timão já levantou taça e vem embalado; do outro, o Verdão mostra regularidade e força no Paulistão.

E aí fica a pergunta que não quer calar entre os torcedores: quem vai ter um 2026 mais feliz? Vote na enquete e diga se a alegria vai ser alvinegra ou alviverde ⚽🔥


Vote e participe da enquete:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.