Esporte Record traz as principais notícias do futebol com interatividade e timaço em campo Cleber Machado e Paloma Tocci comandam a atração multiplataforma que vai ao ar aos domingos, às 23h Esporte Record|Do R7 17/02/2025 - 19h00 (Atualizado em 17/02/2025 - 19h05 )

Paloma Tocci e Cleber Machado comandam o Esporte Record nas noites de domingo Antonio Chahestian/RECORD

O time da RECORD está escalado e pronto para repercutir todos os acontecimentos do futebol! No Esporte Record, o público acompanha as últimas notícias do mercado da bola, os principais lances das partidas, reportagens e entrevistas com grandes nomes, além de análises táticas e polêmicas que envolveram os times dentro e fora de campo.

O comando fica por conta de Cleber Machado e Paloma Tocci, e os comentários estão garantidos com o trio Dodô, Maurício Noriega e Sálvio Spinola.

E tem mais: como o programa é multiplataforma, o público participa dos debates em tempo real por meio de enquetes no R7.com.

Com as transmissões do Campeonato Paulista, de outros estaduais e do Campeonato Brasileiro, a RECORD, o R7.com e o PlayPlus são a casa do torcedor que quer se atualizar sobre o que acontece com o seu time.

O Esporte Record vai ao ar aos domingos, a partir das 23h, na tela da RECORD.