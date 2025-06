Abel Braga elege quem seria seu preferido na Seleção: Abel Ferreira ou Ancelotti?

É cedo para afirmar que o futebol brasileiro está no mesmo nível que o europeu? Essa é a pergunta que o Esporte Record fez para Abel Braga, ex-técnico campeão mundial pelo Internacional em 2006. Durante a entrevista, ainda discutiu-se a possibilidade de Abel Ferreira ser considerado para a Seleção Brasileira devido ao seu conhecimento do futebol local. Além disso, a conversa abordou as chances do Palmeiras vencer o Inter Miami e quais jogadores deveriam ser escalados para um confronto específico.



