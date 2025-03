Assista à íntegra do Esporte Record deste domingo (2)

No Esporte Record deste domingo (2), os apresentadores Cleber Machado e Paloma Tocci e os comentaristas Dodô, Maurício Noriega e Salvio Spinola debatem os destaques dos campeonatos estaduais e analisam os gols pelo Brasil. Veja também: análise do desempenho de Memphis Depay e o pedido, por parte dos torcedores brasileiros, para Neymar ser convocado para a Seleção.



