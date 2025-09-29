Assista à íntegra do Esporte Record deste domingo (28/09)
Programa debate vitória do Flamengo sobre o Corinthians na Neo Química Arena e derrota do Palmeiras para o Bahia na Fonte Nova
A vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Corinthians de virada pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro foi ponto central do Esporte Record deste domingo (28/09). A bancada debateu tudo sobre o jogo, que teve até cavadinha malsucedida de Yuri Alberto e polêmica de arbitragem. Ainda, a repercussão da derrota do Palmeiras para o Bahia na Fonte Nova. Confira na íntegra!
