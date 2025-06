Cadela ‘Pretinha’ comemora gols do Fluminense e ganha destaque nas redes sociais

O Fluminense se prepara para enfrentar a Inter de Milão no Mundial de Clubes nesta segunda-feira (30). E no Brasil, a Pretinha, uma cachorrinha adotada há oito anos, chama atenção por comemorar os gols do Tricolor carioca. As reações foram descobertas por acaso, quando começou a girar durante uma celebração da família. Em 2022, a popularidade de Pretinha cresceu após seus tutores publicarem vídeos nas redes sociais. A cachorrinha tem até fotos com jogadores do time. Torcedores entusiasmados pedem até mesmo sua presença nos estádios.



